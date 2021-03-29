المجذوب: ندعو الأساتذة للانخراط في عملية التلقيح

كشف وزير الصحة حمد حسن خلال إطلاق حملة تلقيح أساتذة الثانوي، أن “نسبة التلقيح بدأت تؤثر بشكل إيجابي تقليصا لعدد الوفيات والإشغال في المستفيات ونطمح أن يزداد تأثيرها في الأيام المقبلة”.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير التربية طارق المجذوب “شهد لقاح استرازينيكا اقبالا جيدا جدا في لبنان وندعو اللبنانيين ألا ينجروا للتهويل من اللقاح وحجزت وزارة الصحة 7 مليون لقاح حمينا بهم حق لبنان والمجتمع وكل الظروف لم تؤثر على خطة الوزارة”.

بدوره، قال المجذوب “لدينا ثقة بوزير الصحة والوزارة وندعو الأساتذة للانخراط في عملية التلقيح لمن يرغب لكي يسلم اساتذتنا ونؤمن محيطا مدرسيا آمنا يخولنا اجراء الامتحانات الرسمية التي نفتخر ونفاخر بها”.