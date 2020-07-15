المجذوب: ندق ناقوس الخطر فبالكاد سنستطيع استقبال التلاميذ في المدارس الرسمية

وزير التربية طارق المجذوب
وزير التربية طارق المجذوب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

رأى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن الأوضاع التي يمر بها لبنان أدت الى اقفال عدد من المؤسسات التربوية الخاصة وتعريض أخرى بخطر الإقفال وبالتالي تشريد معلميها وموظفيها ولجوء تلامذتها الى المدارس الرسمية”.

وقال المجذوب إنه “امام تعاظم الاعباء ندق ناقوس الخطر فبالكاد سنستطيع استقبال التلاميذ في المدارس الرسمية وقد نضطر إلى استئجار مبان جديدة”.

وأشار الى أن “العام الدراسي على الأبواب والمتطلبات كثيرة والقدرات شبه معدومة ونرفع الصوت من أجل دعم دولي ملح لكي لا تضيع السنة الدراسية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

بيان توضيحي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن انخفاض التغذية

توضيح لبلدية بيروت: لم تلغ ولم تقم بتعديل أي من مشاريعها

قوى الأمن تعمّم صورة طفل مفقود

فهمي أطلق المنصة الالكترونية للجهات المانحة