المجذوب وقع جداول مستحقات المعلمين المتعاقدين للمواد الاجرائية والمستعان بهم

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وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب جداول مستحقات المعلمين المتعاقدين للمواد الإجرائية التي تم تنفيذها في المدارس الرسمية في المناطق كافة في فترة التعليم عن بعد للعام الدراسي 2019/2020 خلال أشهر آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020، وأحالها إلى وزارة المالية لمتابعة الإجراءات وتحويل الأموال إلى حسابات المعلمين.

كذلك وقع الوزير المجذوب جداول مستحقات المعلمين المستعان بهم الذين يتقاضون بدلات التعاقد من برنامج التعليم الشامل Race وأحالها إلى التنفيذ لسداد مستحقاتهم عن الساعات المنفذة في دوام بعد الظهر في المدارس الرسمية.