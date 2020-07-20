المجذوب وقع مرسوم إنشاء فروع اللبنانية في عكار وبعلبك وكسروان

وزير التربية ​طارق المجذوب
وزير التربية ​طارق المجذوب

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وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء فروع لعدد من كليات الجامعة اللبنانية في كل من محافظات: عكار، بعلبك الهرمل، وكسروان الفتوح جبيل.

وأكد أن “هذا المرسوم سوف يكرس مبدأ الإنماء المتوازن الذي تقوم به الجامعة، من خلال دورها في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل لأبناء هذه المناطق، إضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب الناتجة من اضطرارهم إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، مما كان يتسبب في الكثير من الأحيان بالتسرب التعليمي.

وأمل في “أن يمكن هذا المرسوم الجامعة من استقبال عدد أكبر من الطلاب في الظروف الراهنة ويتيح أمامهم إمكان التخصص ودخول سوق العمل”.

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