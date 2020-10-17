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المجذوب يحذر المدارس: التزموا بقرارات الوزارة

منذ 21 دقيقة
وزير التربية طارق المجذوب

وزير التربية طارق المجذوب

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دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، المدارس الرسمية والخاصة، إلى التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار ٤٦٣. وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي، والتأكيد على تطبيق معايير التباعد والسهر على تطبيق الاجراءات الوقائية المفصلة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة.

وحذر الوزير المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، من مغبة مخالفة مندرجات القرار المذكور والقرارات التنظيمية والبروتوكول الصحي، وذلك تحت طائلة تطبيق تدابير إدارية وقانونية قاسية بحق إدارات المدارس المخالفة .

ودعا الوزير الأهالي إلى التعاون مع إدارات المدارس ومعلميها، من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الظروف القاسية التي تعيشها البلاد.

وذكّر بالخط الساخن في الوزارة ٠١٧٧٢١٨٦ الموضوع بخدمة الأسرة التربية لمواكبة العودة الآمنة الى المدارس.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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