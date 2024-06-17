المجلس الأرثوذكسي: لا يمكن اعمار البلد بوجود المافيا المتجذرة في الدولة

عقد المجلس الوطني الأرثوذكسي اجتماعه الشهري عن بعد، واستهل بمعايدة الاخوة المسلمين الشركاء بالوطن بعيد الاضحى، ثم استعرض رئيسه روبير الأبيض الأوضاع، لافتا الى اننا “سنبقى بدون سيادة حقيقية فعلية، إذا لم ترحل هذه المنظومة السياسية الفاسدة المتجذرة بالوطن، لقد اصبح الشعب اللبناني مسيراً وليس مخيراً وبتنا رهينة لمخططات هذه المنظومة داخلياً وخارجياً وحتى إقليمياً، فهذا مرفوض رفضاً قاطعاً”.

وشدد على انه “لا يمكن اعمار البلد بوجود المافيا المتجذرة في الدولة ومؤسساتها، نحن لا نريد العودة إلى الحرب الداخلية مجدداً، بل نحن بحاجة للخروج من هذا النفق الذي ادخلونا فيه”، مضيفا “لقد اصبح مجلس النواب عبئا في هذه المرحلة على المواطنين، فالنواب لا يستطيعون انتخاب رئيس للجمهورية ويتقاضون معاشاتهم من جيوب المواطنين”.

وتوجه الابيض الى النواب بالقول: “اوقفوا هذه المهزلة والمسرحية “الحوار او تشاور” فهذا غير موجود ضمن الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي، فهذا الحوار هو من أجل فرض مطالبكم على الرئيس الجديد قبل وصوله الى القصر الجمهوري”، معتبرا ان “اتفاق الطائف كرس الطائفية في لبنان سياسياً واجتماعياً وجعلوا منه ورقة ضغط على الآخرين، و الحل الوحيد وقبل اي حوار وتشاور هو انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تاهيل الدولة ودستورها من جديد”.

وختم: “اعيدوا صلاحيات رئيس الجمهورية اولاً وقبل اي حوار لكي نؤمن بانكم تريدون اعادة الدولة القادرة على حماية القوانين والدستور، فكفى تركيبات ومزايدات وتعطيل وتلاعب على الدستور، الدولة هي نظام وقوانين وليس اشخآصا وزعماء يتلاعبون بمؤسساتها”.