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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يرفض مبادرة حسن

26 - فبراير - 2021
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير

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أوضح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأنه لم يطلب على الاطلاق من وزارة الصحة استثناء المجلس الشيعي من الأصول المتبعة في إعطاء اللقاح الى المواطنين اللبنانيين.

ورفض المجلس في بيان تعليقاً على مبادرة وزيرة الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بجولة على المرجعيات الروحية لإعطاء اللقاح ضد الفيروس لرؤساء الطوائف إعطاء المرجعيات الدينية اية افضلية في اخذ اللقاح عن سائر المواطنين.

وأكد المجلس ان علماء الدين الشيعة في لبنان سيتلقون اللقاحات في الوقت المحدد لهم وفق الخطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة عبر منصتها الالكترونية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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