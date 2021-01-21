المجلس الاعلى للدفاع: للتشدد بتطبيق قرار الاقفال الكامل

أعلن المجلس الأعلى للدفاع عن “قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021″، مؤكدا “الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية”.

وفي بيان تلاه الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر، لفت الى انه “جرى عرض الدراسة التي اعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والطلب الى الوزارات المختصة اجراء اللازم”.