المجلس الاعلى للدفاع منعقد في بعبدا

التأم المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع طارىء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عند الثانية عشرة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا، وحضر الاجتماع ايضا، ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الامن العام العقيد يوسف المدور، رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد المتقاعد بول مطر.

ويبحث المجلس في توصية لجنة متابعة اجراءات كورونا بتمديد الاقفال العام وحال الطوارئ الصحية اضافة الى مواضيع اخرى.

وقبيل انعقاد المجلس التقى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات.