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المجلس البلدي في بشرّي: لاستخدام اليد العاملة المحلية في القطاعات كافة

منذ 10 دقائق
بلدة بشري

بلدة بشري

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تقدم المجلس البلدي في بشرّي بأحرّ التعازي من عائلة جوزف طوق. وقال المجلس البلدي إن بشرّي “كانت ولا زالت ملجأ للمضطهدين والمظلومين ولم تميز يوماً بين عرق أو دين لذلك استقبلت اللاجئين السوريين وعاملتهم كأبناء لها لكن لن نقبل تحت أي ذريعة أن يشكل أي شخص أو جماعة تهديداً لأمننا أو مجتمعنا”.

واستغرب المجلس البلدي في بشرّي وجود الأسلحة بين أيدي العمال في المدينة داعياً الأجهزة الأمنية للقيام بعملية تفتيش وندعو السوريين الموجودين في المدينة بشكل غير شرعي الى مغادرتها فوراً.

وطلب المجلس البلدي في بشرّي من أهالي البلدة استخدام اليد العاملة المحلية في القطاعات كافة كما وعدم تأجير أي شخص غريب من دون أوراق ثبوتية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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