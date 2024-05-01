"المجلس التنفيذي لاتحاد عمال الجنوب": لأجور عادلة تحفظ كرامة العامل

رأى المجلس التنفيذي لاتحاد عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب، في بيان أصدره بعد جلسة دورية عقدها في مدينة النبطية، أن “الأول من أيار يعود على الجنوب المقاوم ويعود معه عبق التحرير والإنتصار، وأيار هذا العام يختلف عمّا سبقه، حيث تسطر فيه مقاومتنا ملاحم العز والرجولة بالتصدي للعدو الصهيوني الغاشم، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وخلفها أهلنا الشرفاء عمّالاً وفلّاحين وحرفيين وموظفين وكل فئات المجتمع، وهم على ثقة تامة بالنصر الآتي لا محالة مهما عظمت التضحيات وكثرت العطاءات”.

كما وجّه “تحية الى كل عامل مكابد يتحمل الالام والمشقات في سبيل تأمين لقمة العيش”، وأكد على “المطالب المحقة للشرائح العاملة ولمحدودي الدخل في تأمين مستوى عيش لائق وكريم، فقد حان الوقت لتصحيح الخلل اللاحق بالوطن نتيجة المؤامرات الاميركية الخبيثة ونتيجة الادوات التابعة لها، فالاصلاح يبدأ بالاستقلال الاقتصادي وبناء الاقتصاد المقاوم المنتج واستثمار مواردنا الوطنية في البر والبحر وبالأخص الغاز، من دون ارتهان للخارج او للكارتيلات والاحتكارات في الداخل، وبإقرار القوانين ووضع السياسات الملائمة لإرساء اسس العدالة الاجتماعية وبناء دولة الرعاية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وإن حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتفعيل خدماتها والحفاظ عليها وتوسيع دائرة المستفيدين منها كالمزارعيين والصيادين ضرورة وطنية للحفاظ على التوازن الاجتماعي، وايضا الاسراع باقرار البطاقة الصحية لعموم المواطنين ودعم المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وبناء شبكة مواصلات حديثة بين المحافظات وتطوير النقل العام ووضع سياسة اسكانية تراعي امكانات محدودي الدخل”.

كما دعا المجلس التنفيذي في بيانه الى “مزيد من الحوار بين اطراف العمل ووزارة العمل للوصول الى أجر عادل وملائم يحفظ كرامة العامل ويساوي قيمة عمله”، وختم: “تحية إجلال وإكبار لأهلنا في غزة الصامدة، لمقاومتها ولعمالها ولكل الاحرار في محور المقاومة ولكل من يناصر قضايا الحق والعدل ويرفض الظلم والتجبر والطغيان في كل انحاء الأرض”.