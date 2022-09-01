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المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو": مستمرون في الإضراب

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2022 9:46 مساءً
إضراب

إضراب

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قرّر المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” الإستمرار بالإضراب للوصول الى مطالبه المحقة على ضوء ما ستؤول اليه المفاوضات.

يشار إلى أن وزير الاتصالات جوني القرم، كان قد صرح في وقت سابق اليوم، أنه يتفهم مطالب النقابة وسيسعى الى العمل لتحقيق مطالبها.

مشيراً إلى أن لديه أمل كبير في الوصول الى نتيجة وفي الوقت نفسه، لافتاً إلى هم تسيير القطاع واستمراريته.

ورداً على سؤال قال القرم “لست وحدي من يقرر في هذه المسألة، فلو كان القرار النهائي يعود لي لكانت انتهت المشكلة انما انا سأسعى في اتجاه تحقيق مطالب النقابة عبر اخذ الموافقات المطلوبة وايجاد حلول في اسرع وقت ممكن، على امل ان نصل الى جواب نهائي في مطلع الاسبوع المقبل.”

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