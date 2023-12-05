الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس الدرزي يُندّد بانتهاكات العدو: للتمسك بمفاعيل الـ1701 واحترام حيثياته

منذ 41 دقيقة
المجلس المذهبي الدرزي

المجلس المذهبي الدرزي

A A A
طباعة المقال

ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز رئيس المجلس المذهبي سامي أبي المنى اجتماع مجلس إدارة المجلس، لمناقشة قضايا عامة ووطنية وداخلية مرتبطة بعمل اللجان.

وأدان المجلس في بيان على الأثر، “استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وارتكابه المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى التهجير القسري والممنهج لسكان غزة”.

ودعا “الدول المؤثرة إلى مضاعفة جهودها، من أجل إحقاق وقف دائم لإطلاق النار، وردع إسرائيل عن الاستمرار بمخططاتها العدوانية والتهجيرية التي تهدد الأمن القومي وتضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان وشفا حرب شاملة”.

وندد المجلس بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، التي تستهدف القرى الآمنة والمدنيين وسقوط ضحايا وأبرياء، وعدم اعتبارها لوجود القوات الدولية لحفظ السلام، من خلال خرقها المتواصل للقرار الأممي 1701″، الذي يشدد المجلس على “التمسك بمفاعيله واحترام حيثياته، في ظل القلق المتعاظم من تفلّت الأمور”.

وأكد موقفه “الرافض للشغور الحاصل”، معتبرًا أن “رأس أولويات المواجهة للحرب الدائرة والسهر على أمن منطقتنا الجنوبية خصوصًا والمساعدة في تطبيق القرارات الأممية المتصلة بها، تقتضي دعم الجيش اللبناني والنأي به عن الخضّات الداخلية والحسابات الرئاسية، وفي الإسراع بإيجاد الحلول الضرورية لقائد الجيش وتشكيل المجلس العسكري، وتعيين رئيس للأركان بعد مضي عام على شغور هذا الموقع”.

وأضاف قائلًا: “تصادف غدًا ذكرى السادس من كانون الأول مولد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، الذي نفتقده دائما رجلًا استثنائيًا وقائدًا وطنيًا، استشهد دفاعًا عن لبنان السيد الحر المستقل وعن فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ندى البستاني
    البستاني: المطلوب تحرّك عاجل لوقف الإجرام الإسرائيلي
    البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال سليمان
    سليمان ومخزومي في بكركي.. "الراعي قال كلّ شيء ويكرّر"!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي أمام السلك القنصلي: نحن في عين العاصفة.. وهدفنا تجنيب لبنان أي حرب

    الأكثر قراءة

    متجر لبيع اللحوم
    تحذير للبنانيين.. صحتكم في خطر مع وجود هذه اللحوم!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    غوسبيل.. كيف استخدم الجيش الإسرائيلي "الذكاء الاصطناعي" في تدمير غزة؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    خبير اقتصادي يكشف لصوت بيروت سبب استقرار سعر الدولار.. وأين اختفت منصة بلومبرغ؟