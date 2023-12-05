المجلس الدرزي يُندّد بانتهاكات العدو: للتمسك بمفاعيل الـ1701 واحترام حيثياته

ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز رئيس المجلس المذهبي سامي أبي المنى اجتماع مجلس إدارة المجلس، لمناقشة قضايا عامة ووطنية وداخلية مرتبطة بعمل اللجان.

وأدان المجلس في بيان على الأثر، “استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وارتكابه المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى التهجير القسري والممنهج لسكان غزة”.

ودعا “الدول المؤثرة إلى مضاعفة جهودها، من أجل إحقاق وقف دائم لإطلاق النار، وردع إسرائيل عن الاستمرار بمخططاتها العدوانية والتهجيرية التي تهدد الأمن القومي وتضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان وشفا حرب شاملة”.

وندد المجلس بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، التي تستهدف القرى الآمنة والمدنيين وسقوط ضحايا وأبرياء، وعدم اعتبارها لوجود القوات الدولية لحفظ السلام، من خلال خرقها المتواصل للقرار الأممي 1701″، الذي يشدد المجلس على “التمسك بمفاعيله واحترام حيثياته، في ظل القلق المتعاظم من تفلّت الأمور”.

وأكد موقفه “الرافض للشغور الحاصل”، معتبرًا أن “رأس أولويات المواجهة للحرب الدائرة والسهر على أمن منطقتنا الجنوبية خصوصًا والمساعدة في تطبيق القرارات الأممية المتصلة بها، تقتضي دعم الجيش اللبناني والنأي به عن الخضّات الداخلية والحسابات الرئاسية، وفي الإسراع بإيجاد الحلول الضرورية لقائد الجيش وتشكيل المجلس العسكري، وتعيين رئيس للأركان بعد مضي عام على شغور هذا الموقع”.

وأضاف قائلًا: “تصادف غدًا ذكرى السادس من كانون الأول مولد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، الذي نفتقده دائما رجلًا استثنائيًا وقائدًا وطنيًا، استشهد دفاعًا عن لبنان السيد الحر المستقل وعن فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين”.