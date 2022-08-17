الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس الدستوري يرد على بلبلة نتائج الطعون

منذ 7 دقائق
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

A A A
طباعة المقال

أوضح المجلس الدستوري “البلبلة التي نتجت عن تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية”.

وشدّد على أن “أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية”.

وكانت كشفت مصادر عن أن عدة طعون وضعت على طاولة البحث بسبب جديتها وامكان وجود مخالفات تؤثر على نتيجة الانتخابات فيها، على ان يحسم امرها في القريب العاجل”.

ورأت المصادر “أن الطعن المقدم في دائرة بيروت الاولى هو احد هذه الطعون، وكذلك الطعن في دائرة الجنوب الثالثة اضافة الى طعن مقدم في طرابلس، الامر الذي يبدل الكثير من النتائج الانتخابية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حوادث السير في لبنان
    حوادث السير عرض مستمر.. والحل مؤجل حتى 2023
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: هذا هو طريق النجاة للبنان ولشعبه
    الصحافي السياسي جورج شاهين
    جورج شاهين لصوت بيروت: دعوة متأخرة.. وأخطر ما يعيش الشعب استغناؤه عن الدولة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل