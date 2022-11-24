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المجلس الدستوري يعلن فوز كرامي وناصر في الانتخابات النيابية

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2022 2:31 مساءً
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

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خلص المجلس الدستوري الخميس إلى أن فيصل كرامي حليف حزب الله فاز بمقعد في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في مايو\أيار، وألغى انتخاب النائب المعارض رامي فنج.

وقال طنوس مشلب رئيس المجلس لرويترز إنه تم أيضا إلغاء انتخاب النائب فراس السلوم ليفوز ناصر حدير بمقعد بدلا منه.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة المجلس الدستوري بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/٢٤، بإصدار القرار النهائي في المراجعات التالية:

قرار رقم ۲۰۲٢/١٥، رقم المراجعة: 13/و والمراجعة رقم: ۷/و المستد: السيد فيصل عمر كرامي – المرشح الخاسر عن المقعد السني على لائحة الإرادة:

الشعبية في طرابلس – دائرة الشمال الثانية.

المستدعي: حيدر آصف ناصر – المرشح الخاسر عن المقعد العلوي على لائحة “للسيادة للعدالة”

في دائرة الشمال الثانية للانتخابات النيابية لشهر أيار العام ٢٠٢٢.

المستدعى بوجههم:

السيد إيهاب محمد مطر، الفائز عن المقعد السني على لائحة “التغيير الحقيقي” دائرة
الشمال الثانية.

السيد فراس أحمد السلوم، الفائز عن المقعد العلوي على لائحة “التغيير الحقيقي” دائرة
الشمال الثانية.

السيد رامي سعدالله فنج، الفائز عن المقعد السني، على لائحة “انتفض “للسيادة للعدالة”

    المصدر :
  • رويترز

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