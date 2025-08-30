المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لا للتّخوين!

أكّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “أهمية ترسيخ مناخ المحبة والأخوة والتلاقي والتفاهم بين كل المكوّنات السياسية لخلاص لبنان من أزماته””، داعياً لـ”اعتماد خطاب وطني معتدل”.

وقال في بيان، بعد جلسة ترأسها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام: “لا للتخوين المُدان والمرفوض على كافة المستويات والذي بدأ يطلقه البعض بلا مسؤولية وطنية قد تدخل البلاد في فتنٍ وتناقضات غير محدودة”، مشدداً على “أهمية مفاعيل المبادرات الإنقاذية لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار”.

وأشاد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بـ”قرار الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة”، داعياً لـ”الالتفاف حول الحكومة”.