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المجلس الشرعي عن طرابلس والشمال: سلوك محافظ الشمال في حق يمق مستغرب ومدان

26 - فبراير - 2021
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

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اصدر أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن طرابلس والشمال بيانا اشار فيه أن “طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان ومدينة وطنية وعربية امتازت عبر تاريخها بمحافظتها على الأصول والتقاليد التي تصون كرامات جميع أبنائها”.

اضاف البيان:” لقد ساء أعضاء المجلس ما سمعوه في المؤتمر الصحافي لرئيس بلدية طرابلس عن السلوك المستغرب من محافظ الشمال في حقه، واعتبروا أن هذا السلوك يؤشر الى ذهنية غريبة، وتجاهل عميق من المحافظ لتاريخ هذه المدينة وأصالة أبنائها التي تمنعهم من قبول الإهانات والسكوت عنها”.

وختم:” اذ نستنكر هذا الأداء نهيب بجميع المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات التدخل السريع وإجراء التحقيقات المسلكية اللازمة لوضع الأمور في نصابها، صونا للكرامات والأعراف التي لازمت تاريخ المدينة وحاضرها”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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