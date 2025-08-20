المجلس العام الماروني: الحملة المسمومة على البطريرك لن تنال من مكانة سيد بكركي

يُعبّر المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متّى، عن سخطه وإدانته الشديدة لما تعرّض له غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من إساءات رخيصة وتهجّمات مشبوهة، صدرت عن أصوات مأجورة اعتادت التعرّض لمقاماتنا الروحية والوطنية.

إنّ هذه الحملة المسمومة لن تنال من مكانة سيد بكركي، الذي يبقى الضمير الحيّ للبنان، وحامي ثوابته التاريخية والكيانية. وكل مساس بشخص غبطة البطريرك، إنما هو إعتداء على جميع الموارنة، بل على كل لبناني حرّ ومؤمن بالسيادة والكرامة الوطنية.

وإذ يرفض المجلس العام الماروني أن تمرّ هذه الإساءات من دون محاسبة، يدعو السلطات المختصة إلى التحرّك الفوري وملاحقة المسيئين، وإنزال أشدّ العقوبات بهم، لأنّ التهاون في مثل هذه القضايا يشكّل تشجيعًا على الانحدار الأخلاقي والوطني.

ويؤكد المجلس أن البطريرك الراعي، بمواقفه الجريئة وصوته الحرّ، يعبّر عن ضمير الأمة، وأنّ استهدافه لن يزيده إلا تمسكًا برسالته وإصرارًا على الدفاع عن لبنان الرسالة والدور.

ختامًا، يجدّد المجلس العام الماروني وقوفه الكامل خلف بكركي وراعيها، مشدّدًا على أن كرامة بكركي خطّ أحمر، وأنّ أي محاولة للنيل منها ستواجَه بمواقف صارمة ولن يُسمح بأن تمرّ مرور الكرام.