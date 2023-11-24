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المجلس العدلي يُرجئ جلسة متابعة المحاكمة في تفجير حارة حريك

منذ 37 دقيقة
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

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أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في التفجير الإرهابي الذي وقع في محلة الشارع العريض في حارة حريك الى 26/1/2024، بعد أن تعذّر سوق المتهمين.

وكانت الهيئة قد التأمت ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف الحكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وحضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.

والمتهمون الذين لم يتم سَوقهم هم: نعيم إسماعيل محمود، عمر إبراهيم الأطرش، نايف أحمد عز الدين، محمد مرهج غدادة، علاء مخلص إبراهيم، علي حسين الحجيري ونواف عامر الحسين.

أما عن جهة الدفاع، فقد حضرت المحامية زينة المصري بوكالتها عن المتهم نعيم محمود، والمحامي يوسف لحود بوكالته عن المتهم نايف زين الدين بموجب توكيل صادر عن نقابة محامي بيروت، المحامي أحمد بخيش بوكالته عن المحامي محمود بخيش وكيل المتهم نواف حسين، والذي تعهّد بإبراز سند الوكالة، والمحامية ميرا عيتاني بوكالتها عن المتهم علاء إبراهيم، فيما لم تحضر وكيلة المتهم محمد غدادة.

ولسَوق المتهمين، ودعوة وكيلة المتهم غدادة، ولإجراء الاستجواب، قررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 26/1/2024.

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