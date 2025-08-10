الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
المجلس الماروني عزى بشهداء الجيش: الواقع الأمني بالغ الحساسية والدقة

منذ 46 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني

إستنكر المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متّى، الحادث الأليم الذي أدى إلى استشهاد ستة من عناصر الجيش، وسقوط عدد من الجرحى، أثناء “قيامهم بواجبهم الوطني في الكشف على مخزن للأسلحة والعمل على تفكيك محتوياته في الجنوب، حيث وقع إنفجار داخله”.

وقال في بيان: “إنّ ما جرى، في توقيته ومكانه، يعيد التأكيد على حجم التحديات الخطيرة التي تواجه المؤسسة العسكرية، بصفتها الجهة الوحيدة التي تتحمّل عبء الحفاظ على الأمن والإستقرار، في ظل واقعٍ أمني بالغ الحساسية والدقة”.

وإذ تقدّم المجلس العام الماروني بأحرّ التعازي من قيادة الجيش، وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، ومن عائلات الشهداء الأبطال، تمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد دعمه الثابت للجيش، “الحصن الأخير للبنان، وصمّام أمانه. الرحمة للشهداء، والكرامة للجيش، والسلام للبنان”.

