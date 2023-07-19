المجلس الوطني الأرثوذكسي: لاحترام مواقعنا.. ولسنا جائزة ترضية لأحد

هنأ المجلس الوطني الأرثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، “المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن”، راجيا من الله “إعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية”.

وتوجه في بيان الى “معالي وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الذي نجل ونحترم، ونشد على يده على ما يقوم من خلال عمله الوطني المؤسساتي بكل شفافية وتجرد، ونود شكره على معالجة الأمور داخل مديرية الامن الداخلية والاهم في ما يتعلق بقرار المدير العام لقوى الامن الداخلية لموقع رئيس الأركان وهذا مرفوض. لقد سبق وحذرنا معالي الوزير بهذا الموضوع بالتحديد خلال زيارتنا له، فماذا حصل؟ على اثر زيارتنا اللواء عماد عثمان ومطالبته بتعيين رئيس اركان اصيل، كان جوابه مفاجأة لنا حيث قال بان مدير مكتبي يمثل الطائفة الارثوذكسية ورئاسة الأركان وهذا غير مقبول، ليس لان العقيد جهاد ابو مراد ليس مؤهلا ولكن هذا غير مقبول من ناحية احترام الموقع والتمثيل للطائفة الروم الأرثوذكس”.

وختم المجلس بيانه: “غير مقبول ما حصل بحق طائفتنا، فكل مرة تدفع الطائفة الارثوذكسية ثمن تنازلات عن مراكزها ومواقعها داخل المؤسسات والإدارات العامة فنحن الطائفة الرابعة بحسب الترتيب الإداري ويجب احترامنا واحترام مواقعنا ولسنا جائزة ترضية لاحد، لذا نعود مجددا ونطالب بالمساواة واحترام الطائفة اسوة بباقي الطوائف وبحسب العرف والنظام الديموقراطي. فاذا كان هناك أي تعينات إدارية تقوم بها وزارة الداخلية بحسب قوانينها وانظمتها او تعينات إدارية عبر مجلس الوزراء فإننا نطالب مجددا بتعيين رئيس الأركان أصليا وأيضا تعيين مسؤول عن الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية، فنحن لا نتعدى على احد وانما ما نطالب به هو حقنا الشرعي بالتمثيل لا منة من احد”.