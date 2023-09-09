المجلس الوطني لثورة الأرز يدعو لحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية

رأى “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، في بيان، أن “أزمة النزوح السوري تشكل خطرا على الجمهورية اللبنانية في ظل الفراغ المتمادي والمستمر في أجهزة الدولة الرسمية”.

واعتبر المجتمعون أن “أهل القرار في لبنان هم في حالة لا وعي وعدم استدراك لخطورة هذه الأزمة، إذ تؤكد معلومات رشحت من بعض القياديين في المؤسسات العسكرية أن هناك نسبة حوالي 58% من النازحين السوريين هم من الأشخاص الذين خدموا في الجيش السوري ولديهم خبرات قتالية قد تستعمل في الداخل اللبناني أو قد تستثمر لصالح جهات إقليمية”.

ودعوا الى “تطبيق وثيقة الطائف، بسط سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني، حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، إلغاء الطائفية السياسية، اعتماد سياسة حسن الجوار، وضع خطة اقتصادية – مالية على أساس النظام الاقتصادي الحر واعتماد الخصخصة الرشيدة، الاستثمار في الطاقات الشبابية ودعم الشباب اللبناني، إنشاء اللوبي – اللبناني العالمي والاستفادة من خبراته في عواصم القرار، الاستفادة الوطنية من الموارد النفطية والغاز”.