الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني": اتهامات نصرالله بحق الجيش لا أساس لها من الصحة

10 - فبراير - 2022
اجتماع المجلس

اجتماع المجلس

A A A
طباعة المقال

اعتبر “المجلس الوطني اللبناني لرفع الإحتلال الإيراني” في بيان، أن “أمين عام حزب الله أطل عبر قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية، مؤكدا أن وظيفة سلاح حزبه هي “المقاومة” فقط، وبما يشير إلى تفاهمات ضمنية مع إسرائيل للدخول في هدنة طويلة غير معلنة لتثبيت نفوذ حزب الله في لبنان مقابل تأمين الأمن لإسرائيل. كما سمح السيد حسن نصرالله لنفسه بتخوين الجميع تحت عنوان جديد قديم “جماعة السفارات” متناسيا تفاخره الدائم بانتمائه الإيراني فكريا وسياسيا وأمنيا. والملفت للنظر كان اتهامه الضمني للجيش تحت عنوان وجود ضباط أميركيين بشكل دائم في وزارة الدفاع وهو اتهام لا أساس له من الصحة، إضافة إلى ربط الجيش بالسفيرة الأميركية. والأكثر غرابة أن أركان الدولة كافة وحتى مديرية التوجيه في الجيش ساد لديهم صمت تام مستهجن في حين يتعرض الجيش لهكذا هجوم”.

ورأى المجلس أن “كلام نصرالله في هذا الظرف يرمي إلى تسهيل مهمة إيران في المفاوضات النووية مع الغرب، وبما يطمئن إسرائيل للتخفيف من حدة معارضتها وضغوطها، ويحاول داخليا إطلاق حملته الإنتخابية بتخوين كل الخصوم”، مشدّدا على استمرار “العمل على مقاومة الإحتلال الإيراني للبنان، ذلك أن كل الوقائع تثبت مواصلة إيران سعيها لترسيخ احتلالها في لبنان وغيره من الدول العربية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي