الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
المجلس الوطني للإعلام.. بحث في قانون الإعلام الجديد وتحديات المرحلة الراهنة

منذ ساعتين
المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع
استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في مكتبه، كلاً من الأمين العام لـ”المركز الإسلامي للإعلام والتوجيه” الشيخ محمد اللبابيدي، ورئيس مجلس إدارة موقع “صدى الضاحية” الإلكتروني حسين صدقة، ورئيس تحرير موقع “صدى فور برس” الإخباري علي أحمد.

وأوضح المجلس الوطني للإعلام في بيان أن اللقاء تناول الأوضاع الإعلامية الراهنة في لبنان، ولا سيما واقع المواقع الإلكترونية الإخبارية ودورها في المرحلة الحالية، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية والإعلامية على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأكد المجتمعون على أهمية الإعلام المسؤول في مواجهة حملات التضليل والأخبار المفبركة، وعلى ضرورة تعزيز المهنية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في العمل الإعلامي.

كما تطرق اللقاء إلى قانون الإعلام الجديد وتعديلاته المرتقبة، وسبل تنظيم عمل المواقع الإلكترونية ضمن الإطار القانوني، إضافةً إلى البحث في نتائج زيارة محفوظ الأخيرة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، والتي حملت توجهات عملية لحماية وتطوير القطاع الإعلامي في لبنان.

وفي ختام اللقاء، قدّم الإعلاميون لوحة خلفية مخصصة للتصاريح الرسمية باسم المجلس الوطني للإعلام، كعربون تقدير وتعاون إعلامي بنّاء.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

