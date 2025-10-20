الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس الوطني للإعلام يحذّر المواقع المخالفة: سحب التراخيص وإحالة للقضاء لمن يروّج الشائعات أو يمارس الابتزاز

منذ 44 دقيقة
المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع
A A A
طباعة المقال

أعلن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ، في بيان، انه “تم من جانبه ومن جانب لجنة المتابعة للمواقع الالكترونية، إحصاء المواقع الالكترونية المتوقفة عن العمل أو التي تمارس الاعلام جزئيا وبالمناسبات، كما المواقع الاعلامية التي تبث الأخبار الكاذبة أو تمارس الإبتزاز والإساءة للآخر وتروج الشائعات وتسيء بممارستها لسمعة الاعلام الالكتروني”.

تابع:”وفي هذا الصدد يلفت المجلس الوطني إلى أنه يعطي المواقع الالكترونية المتوقفة عن العمل ، أو التي تمارس الاعلام جزئيا وبالمناسبات وبالمواقع التي شاركت وتشارك في الابتزاز وترويج الإشاعات، فرصة أخيرة لتفعيل مواقعها بالإلتزام بالمعايير المطلوبة مهنيا وأخلاقيا ووفقا للقانون المرئي والمسموع الرقم ٣٨٢/٩٤ ولدفاتر الشروط. وهذه المعايير يمكن اختصارها بالتالي:

صحة الخبر ودقته ونسبه إلى مصدر موثوق.

الشفافية والموضوعية والصدقية.

عدم الإثارة الطوائفية والسياسية.

عدم الترويج للعنف في المجتمع.

عدم الترويج للأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة للآخر.

احترام علاقات لبنان بأصدقائه من الدول العربية والأجنبية.

احترام حق المواطن في الاعلام والاستعلام.

الالتزام بالحرية الاعلامية المسؤولة وفقا لمقتضيات القانون الرقم ٣٨٢/٩٤ ودفاتر الشروط”.

وختم:”أما من لا يلتزم بهذه المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية فسوف يلجأ المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى سحب العلم والخبر منه وإحالته إلى القضاء والجهات الأمنية المعنية. وبإمكان أي كان أن يعترض على قرار المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لدى القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ارتفاع معدلات الفقر في لبنان
بو دياب لصوت بيروت: ضعف الإقتصاد يؤدي إلى زيادة مستوى الفقر في لبنان
طقس خريفي في لبنان
طقس خريفي متقلّب ورذاذ شمالاً الثلاثاء.. واستقرار وارتفاع بالحرارة اعتباراً من الأربعاء
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله
النائب بلال عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون لتحصين الأطباء وتعزيز تقاعدهم.. حماية للمهنة وكرامة للطبيب

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟