المجلس الوطني للإعلام يحذّر المواقع المخالفة: سحب التراخيص وإحالة للقضاء لمن يروّج الشائعات أو يمارس الابتزاز

أعلن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ، في بيان، انه “تم من جانبه ومن جانب لجنة المتابعة للمواقع الالكترونية، إحصاء المواقع الالكترونية المتوقفة عن العمل أو التي تمارس الاعلام جزئيا وبالمناسبات، كما المواقع الاعلامية التي تبث الأخبار الكاذبة أو تمارس الإبتزاز والإساءة للآخر وتروج الشائعات وتسيء بممارستها لسمعة الاعلام الالكتروني”.

تابع:”وفي هذا الصدد يلفت المجلس الوطني إلى أنه يعطي المواقع الالكترونية المتوقفة عن العمل ، أو التي تمارس الاعلام جزئيا وبالمناسبات وبالمواقع التي شاركت وتشارك في الابتزاز وترويج الإشاعات، فرصة أخيرة لتفعيل مواقعها بالإلتزام بالمعايير المطلوبة مهنيا وأخلاقيا ووفقا للقانون المرئي والمسموع الرقم ٣٨٢/٩٤ ولدفاتر الشروط. وهذه المعايير يمكن اختصارها بالتالي:

صحة الخبر ودقته ونسبه إلى مصدر موثوق.

الشفافية والموضوعية والصدقية.

عدم الإثارة الطوائفية والسياسية.

عدم الترويج للعنف في المجتمع.

عدم الترويج للأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة للآخر.

احترام علاقات لبنان بأصدقائه من الدول العربية والأجنبية.

احترام حق المواطن في الاعلام والاستعلام.

الالتزام بالحرية الاعلامية المسؤولة وفقا لمقتضيات القانون الرقم ٣٨٢/٩٤ ودفاتر الشروط”.

وختم:”أما من لا يلتزم بهذه المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية فسوف يلجأ المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى سحب العلم والخبر منه وإحالته إلى القضاء والجهات الأمنية المعنية. وبإمكان أي كان أن يعترض على قرار المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لدى القضاء المختص”.