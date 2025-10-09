المجلس الوطني للإعلام يحذّر المواقع الإلكترونية: الالتزام بالقانون والموضوعية واجب

دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية وممثليها إلى اجتماع الثلاثاء 14 الحالي الساعة 12 ظهرًا في مقر المجلس، لمناقشة واقع الإعلام الإلكتروني والمطالبة بنقابة خاصة به كجزء من الإعلام الحر المرتبط بالإعلام المرئي.

وأكد محفوظ أن الإعلام الإلكتروني يجب أن يُمارس ضمن إطار القانون رقم 382/94 حتى صدور قانون الإعلام الجديد، مشدداً على أنه يمتلك القدرة ليكون الإعلام الأول في العالم العربي، مع التأكيد على الموضوعية، الشفافية، صحة الخبر والمصدر الموثوق، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية والأخبار المضللة.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على سحب العلم والخبر من المواقع التي لا تلتزم بالشروط المشار إليها، مع إحالتها إلى القضاء والأجهزة الأمنية عند الاقتضاء، خاصة بعد تلقيه شكاوى المواطنين حول قضايا مثل غلاء المعيشة، الطبابة، شركات التأمين، أقساط المدارس، أموال المودعين، المخدرات، والتصرف السيء لمولدات الكهرباء.