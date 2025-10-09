الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس الوطني للإعلام يحذّر المواقع الإلكترونية: الالتزام بالقانون والموضوعية واجب

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية وممثليها إلى اجتماع الثلاثاء 14 الحالي الساعة 12 ظهرًا في مقر المجلس، لمناقشة واقع الإعلام الإلكتروني والمطالبة بنقابة خاصة به كجزء من الإعلام الحر المرتبط بالإعلام المرئي.

وأكد محفوظ أن الإعلام الإلكتروني يجب أن يُمارس ضمن إطار القانون رقم 382/94 حتى صدور قانون الإعلام الجديد، مشدداً على أنه يمتلك القدرة ليكون الإعلام الأول في العالم العربي، مع التأكيد على الموضوعية، الشفافية، صحة الخبر والمصدر الموثوق، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية والأخبار المضللة.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على سحب العلم والخبر من المواقع التي لا تلتزم بالشروط المشار إليها، مع إحالتها إلى القضاء والأجهزة الأمنية عند الاقتضاء، خاصة بعد تلقيه شكاوى المواطنين حول قضايا مثل غلاء المعيشة، الطبابة، شركات التأمين، أقساط المدارس، أموال المودعين، المخدرات، والتصرف السيء لمولدات الكهرباء.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي يرفض تضييع حقوق المضمونين
حمود في صيدا: لتكاتف الجهود ومبادرات عاجلة تخفف معاناة الناس
تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
توحيد القطاع العام... ومطالب العمال على الطاولة!

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح