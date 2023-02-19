المجلس الوطني للبحوث العلمية يطمئن: لا صحة لوصول أمواج تسونامي

صدر المجلس الوطني للبحوث العلمية بيانا توضيحيا حول ظاهرة تراجع مياه البحر جاء فيه:

“يتداول العديد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي روايات ومشاهدات عن تراجع مياه البحر وانخفاض مستواه بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني. وكانت وسائل اعلام عالمية قد تحدثت سابقا عن تراجع مياه البحر في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط. يفيد المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن تراجع مياه البحر مرتبط علميا بحركة المد والجزر والتي قد يحدث ان تكون أقوى في بعض السنوات، علما أن الطقس الصافي وعدم وجود عواصف أو أمواج يجعل ملاحظة وجود الجزر اكثر وضوحا”.

وأضاف البيان: “كما يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه لا صحة لما يتم تداوله عن تراجع البحر بسبب حتمية وصول أمواج تسونامي حيث انه لم يتم تسجيل أي هزة إرضية في البحر المتوسط يمكن أن تسبب هكذا امواج.”