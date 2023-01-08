المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية توقف مطلوبين خطِرَين

صدر عن المديريّة العـامّة لقـوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه:

“أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية في بلدة برقايل العكّارية المطلوب للقضاء: ه. ض. (مواليد عام 1978، لبناني)، وبحقّه: خلاصتَيْ حكم بجرم سلب سلاح أميري ومخدّرات، ومذكّرتَيْ إلقاء قبض بجرم مخدرات وجناية، ومذكرة توقيف بجرم سلب”.

وأضاف البيان “أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص”.

وفي سياق متّصل، “أوقفت قوّة من المجموعة المذكورة في محلة المدينة الصناعية- زحلة، المدعو: – ه. م. (مواليد عام 1990، لبناني), والمطلوب للقضاء بـ3 مذكرات توقيف بجرم تأليف عصابة وتبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة وسرقة أسلاك كهربائية، وسرقة”.

ووفق البلاغ “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.