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المحافظ عبود أحال الى القضاء محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات

24 - نوفمبر - 2021
القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، “أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أحال الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الناظر بقضايا المخالفات الإدارية دفعة جديدة من محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت في حق عدد من أَصحاب المولدات لمخالفتهم مضمون البلاغ عدد 11637/2021، تاريخ 8/11/2021، القاضي بوجوب الالتزام بمضمون القرار رقم 40/ 1/ أ.ت، تاريخ 7/10/2021، الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في محلة، الحمرا – شارع المقدسي – منطقة رأس بيروت و شارع مار لويس – منطقة الرميل، ومحلة السوديكو- شارع لبنان – منطقة الأشرفية وذلك بتاريخ 18 و 19و24 تشرين الثاني 2021، وفقا لكشف ودراسة وإجراءات القسم الفني الملائمة في المصلحة”.

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