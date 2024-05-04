المحامي مجد حرب زار جعجع: نضع الخلافات جانباً لمواجهة الخطر الكبير

التقى رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع في معراب المحامي مجد حرب في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، الأمين المساعد لشؤون الإنتخابات جاد دميان ومنسق منطقة البترون في الحزب بول حرب.

عقب اللقاء وضع حرب زيارته الأولى إلى المقر العام لحزب القوات اللبنانيّة في إطار التعارف، وقال ” توافقنا في هذه الجلسة على 99% من المواضيع كي لا أقول مئة في المئة, ومن واجبنا التلاقي دائمًا ولا سيّما أنه في الوقت الراهن لا صوت أقوى من صوت المعركة, فالتفاصيل والخلافات الضيّقة سنضعها جانبا، إذ يحيط بنا خطر كبير لا يمكننا مواجهته إلا من خلال التضامن والتعاون مع بعضنا البعض .

ورداً على سؤال أكد حرب ” أننا منذ زمن ننضوي في صفوف المعارضة ولو كنا نتنافس في الإنتخابات لكنا في الخندق نفسه، لدينا الأهداف والمبادئ السياسية ذاتها، وفي حال غيّرنا خطابنا “منكون كذبنا على حالنا وعلى القاعدة الشعبية اللي وعدناها بالانتخابات”، انطلاقا من هنا، نحن اليوم في معراب وكنا بالأمس في اللقاء التضامني الوطني وستستمر لقاءاتنا.