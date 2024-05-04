السبت 25 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحامي مجد حرب زار جعجع: نضع الخلافات جانباً لمواجهة الخطر الكبير

منذ 42 دقيقة
A A A
طباعة المقال

التقى رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع في معراب المحامي مجد حرب في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، الأمين المساعد لشؤون الإنتخابات جاد دميان ومنسق منطقة البترون في الحزب بول حرب.

عقب اللقاء وضع حرب زيارته الأولى إلى المقر العام لحزب القوات اللبنانيّة في إطار التعارف، وقال ” توافقنا في هذه الجلسة على 99% من المواضيع كي لا أقول مئة في المئة, ومن واجبنا التلاقي دائمًا ولا سيّما أنه في الوقت الراهن لا صوت أقوى من صوت المعركة, فالتفاصيل والخلافات الضيّقة سنضعها جانبا، إذ يحيط بنا خطر كبير لا يمكننا مواجهته إلا من خلال التضامن والتعاون مع بعضنا البعض .

ورداً على سؤال أكد حرب ” أننا منذ زمن ننضوي في صفوف المعارضة ولو كنا نتنافس في الإنتخابات لكنا في الخندق نفسه، لدينا الأهداف والمبادئ السياسية ذاتها، وفي حال غيّرنا خطابنا “منكون كذبنا على حالنا وعلى القاعدة الشعبية اللي وعدناها بالانتخابات”، انطلاقا من هنا، نحن اليوم في معراب وكنا بالأمس في اللقاء التضامني الوطني وستستمر لقاءاتنا.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي
    مشموشي: لا إعلان عن مباراة للسلك الخارجي
    قلقٌ أميركي من الوضع في جنوب لبنان.. "واجب كل الأطراف خفض التصعيد"
    النائب الياس حنكش
    حنكش: ما حصل هو صفقة بيع وطن ضحى كثيراً

    الأكثر قراءة

    تيك توك
    توقيف طبيب في قضية "عصابة التيكتوكرز"
    اختلاس مبلغ كبير من بنك موريتانيا المركزي
    اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك
    حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
    الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية