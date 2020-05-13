المحامي نبيل الحلبي يهاجم قطر… “لم أتفاجأ شخصياً بما بثته قناة الجزيرة”

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هاجم المحامي نبيل الحلبي قناة الجزيرة بعد بثها تقريراً حول قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل بغارة اميركية قرب مطار بغداد الدولي في شهر كانون الثاني الماضي،

حيث كتب الحلبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “عندما اتهمتُ النظام القطري بتمويل حزب الله بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦ بهدف بناء مستوطنات خارج بيئته الأهلية،

وبتمويل انقلاب ٧ ايار ٢٠٠٨ الذي انتهى باتفاق الدوحة الذي ادى الى تعديل نظام الإجراءات السياسة من خارج الدستور لصالح المحور الإيراني ، وعندما اتهمت قطر بتمويل حزب الله والقاعدة على حساب التغيير الديمغرافي في سوريا منذ سنتين في لقاء خاص على قناة سكاي نيوز عربية،

تعرضتُ حينها لهجومات من بعد الضالين الشعبويين الذين سقطوا ضحية الإعلام المحرض الذي يدعي زوراً تمثيل الشعوب والقضايا العادلة ” وأضاف” لذلك لم أتفاجأ شخصياً بما بثته قناة الجزيرة حول قاسم سليماني مهندس المجازر والتهجير الجماعي العابر للدول العربية على اجساد المدنيين الأبرياء” ..!