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"المحروقات باتت تُحرق البلد".. ودعوة إلى إصدار جدول أسعار واحد

منذ دقيقتين
محطة محروقات

محطة محروقات

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رأى نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب، “أن ما يحصل في أسواق المحروقات في لبنان هو مهزلة كبيرة ويجب على الوزير المعني والموجود خارج البلاد إصدار جدول اسعار واحد بدلًا من جداول عدة  في اليوم الواحد، يعتمد فيه آخر سعر لصرف الدولار، على أن يصار إلى تسوية الفارق في صباح اليوم التالي، إن كان صعودًا أو هبوطًا، علمًا أن سعر الدولار يفتتح عند الساعة العاشرة، ويكون صدور الجدول بعد هذا التوقيت، ما يثير فوضى وبلبلة وعدم استقرار في السوق، بالإضافة إلى صرف النظر عن التطبيق الموعود لأنه وسيلة غير ناجحة لضبط السوق”.

وختم: “إن المحروقات التي من شأنها إنارة البلد باتت تحرقه”.

وكان قد صدر جدول أسعار للمحروقات صباح اليوم، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 164000 و98 أوكتان 168000 ليرة والمازوت 140000 ليرة والغاز 93000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان: 2334000 ليرة.

البنزين 98 أوكتان: 2390000 ليرة.

المازوت: 2192000 ليرة.

الغاز: 1538000 ليرة.

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