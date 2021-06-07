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المحقق العدلي استمع لـ4 شهود بملف المرفأ

7 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 2:54 مساءً
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

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يواصل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تحقيقاته في الملف، إذ استمع اليوم إلى إفادات أربعة شهود مدنيين، على أن يستمع خلال الأسبوع الحالي الى عدد من الشهود أيضا.

إلى ذلك، تسلم المحقق العدلي، أجوبة على عدد من الاستنابات التي وجهها الى دول الأجنبية، بشأن التعاملات المالية العائدة لشركة “سفارو”، التي اشترت شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا.

وكشفت مصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” متابعة لهذه القضية، أن الأجوبة صادرة عن “وحدة الإخبار المالي” في كل من: قبرص، جورجيا، موناكو، الدنمارك، بريطانيا وبناما، وحددت هذه الإجابات التواريخ التي فتحت شركة “سفارو” حسابات مالية لديها وتواريخ إقفال تلك الحسابات”. وأوضحت المصادر أن أجوبة الاستنابات “لم تحدد صاحب شحنة الأمونيوم ولصالح من تم شراؤها”، وأفادت أن “الأجوبة غير كافية للبناء عليها وهب تحتاج إلى إعادة تقييم لاستثمارها بالشق الخارجي من التحقيق العدلي”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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