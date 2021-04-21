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المحقق العدلي بانفجار المرفأ يوجه استنابات جديدة إلى 4 دول

منذ 15 ساعة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

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علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، سطرّ استنابات قضائية جديدة إلى كلّ من جورجيا واليونان وتركيا، طلب بموجبها توضيحات حول مسار الباخرة “روسوس” التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وأسباب رسوّها بمرافئ هذه الدول قبل التوجّه إلى بيروت وإفراغ حمولتها، كما وجّه القاضي بيطار استنابة إلى قبرص، طلب بموجبها استجواب مديرة شركة “سفارو ليمتد” المقيمة في لارنكا، والتثبّت من كيفية شراء الشركة للنترات، ولصالح من اشترتها ومن هم رجال الأعمال الذين أبرموا هذه الصفقة؟.

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