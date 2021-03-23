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المحقق العدلي يستجوب الضباط الأربعة الموقوفين بقضية انفجار المرفأ

23 - مارس - 2021
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

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علم موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تابع تحقيقاته في القضية لليوم الثاني على التوالي، وخصص جلسات هذا اليوم لاستجواب الضباط الأربعة الموقوفين في القضية، واستهلها باستجواب الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، ثم العميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، والرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز، وذلك في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وبحضور المحامي يوسف لحود ممثلا نقابة المحامين في بيروت، بصفته وكيلة أهالي الضحايا والمتضررين، على ان يستكمل غدا الأربعاء ويوم الجمعة المقبل استجواب باقي الموقوفين في هذا الملف.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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