الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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المحقق العدلي يستجوب مدير مرفأ بيروت

منذ 28 دقيقة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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علم “صوت بيروت انترناشونال” أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، عقد جلسة اليوم استجوب خلالها مدير عام استثمار مرفأ بيروت بالوكالة باسم القيسي، كممثل لإدارة استثمار المرفأ المدعى عليها في الملف بصفتها مسؤولة بالمال، ولم يتمكن من استجواب المدعى عليه مصطفى بغدادي، وهو الوكيل البحري للباخرة “روسوس” بسبب وجوده في المستشفى وتدهور وضعه الصحي، فأرجأ استجوابه الى موعد يحدده لاحقا.

ومن المقرر أن يستمع القاضي بيطار خلال هذا الأسبوع إلى عدد من الشهود، على أن يبدأ الأسبوع المقبل استجواب مدعى عليهم في القضية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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