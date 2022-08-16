الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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المحكمة البريطانية العليا ألزمت بنك بيروت بتسديد وديعة مصرفية لأحد المودعين

منذ 5 دقائق
بنك بيروت

بنك بيروت

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أصدرت ​المحكمة البريطانية العليا​، قراراً قضى بإلزام “​بنك بيروت​” بتسديد وديعة المودع جورج بيطار المصرفية، البالغة 7 ملايين و790 ألفاً و624 دولاراً، مع فائدة سنوية قدرها 9 في المئة من قيمة الوديعة.

وبحسب ​رابطة المودعين​، فإن أهم ما جاء في القرار البريطاني هو توبيخ ​المصارف اللبنانية​ على حماية مصالح مجالس إدارتها على حساب المودعين، إضافة إلى التأكيد على أنّ قرارات حجب الودائع لا تتوافر فيها المشروعية.

يُذكر أن المحكمة البريطانيّة العليا قد سبق لها أن أجبرت مصارف لبنانية بسداد ودائع عدد من حملة الجنسية البريطانية أو المقيمين على أرضها. فقد ألزمت مصرفي عوده وإس. جي. بي. آل. بإنصاف المودع فاتشي مانوكيان، كما ألزمت ​بلوم بنك​ بإنصاف المودع بلال خليفة.

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