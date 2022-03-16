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المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة “علي مملوك” للعام المقبل

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 10:50 مساءً
محكمة

المحكمة العسكرية

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للمرة الرابعة على التوالي، أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، محاكمة رئيس مكتب الأمن القومي في نظام بشار الأسد اللواء علي المملوك، وقررت ارسال مذكرة جلب لحضوره الجلسة الجديدة التي حددت بعد سنة من الآن.

مذكرة التبليغ الجديدة صدرت بعد امتناع مملوك عن المثول أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن علي الحاج خلال جلسة المحاكمة التي كانت مقررة اليوم ليحاكم بالتهم المنسوبة إليه وهي تأليف عصابة مسلحة ترمي الى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب لبنانيين وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية، بالاشتراك مع الوزير الأسبق ميشال سماحة الذي ألقي القبض عليه بالجرم المشهود في الثامن من شهر آب 2012 وحكم عليه بالسجن وجاهيا مدة 13 عاما.

وأرجأت المحكمة محاكمة المملوك عاما كاملا وحددت موعدا جديدا لمحاكمته في شهر آذار من 2023 وأرسلت مذكرة لإبلاغه موعد الجلسة بواسطة البريد (ليبان بوست)، علما أن المحكمة سبق لها وأرسلت مذكرة التبليغ ثلاث مرات سابقة وبنفس البريد، ولم يردها جوابا رسميا عن سبب تعذر تنفيذ التبليغ.

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