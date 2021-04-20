السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحكمة العسكرية اختتمت محاكمة الناشطين ربيع لبكي وسارة حمود

20 - أبريل - 2021
المحكمة العسكرية

المحكمة العسكرية

A A A
طباعة المقال

اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، محاكمة الناشطين المهندس ربيع لبكي والصحافية سارة حمود، المدعى عليهما بمقاومة عناصر الأمن بالشدة خلال التظاهرة التضامنية من “ثوار طرابلس”.

وتزامنت المحاكمة مع وقفة نفذها ناشطون أمام المحكمة العسكرية تضامنا مع لبكي وحمود، طالبوا خلالها بـ”وقف ترهيب الثوار عبر استدعائهم تارة إلى المحكمة العسكرية وتارة إلى الثكنات العسكرية والأمنية للضغط عليهم وثنيهم عن المضي بتحركاتهم”.

اثر انتهاء الجلسة، أشار وكيل الدفاع عن لبكي وحمود المحامي وائل همام إلى “أن موكليه تحدثا أمام المحكمة عما حصل معهما، والممارسات التي تعرضا لها على أحد الحواجز الأمنية لأكثر من 40 دقيقة، من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفهما على الحاجز”. وقال: “طلبنا من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أن البذة العسكرية لا تسمح بمخالفة القانون، بل هي مسؤولية”.

وأضاف: “أكدنا أمام هيئة المحكمة أن الثوار لم يعتدوا على أحد ولم يخالفوا القانون، وكل ما يطالبون به أن تحترمهم بعض عناصر الأمن أثناء تنفيذ مهامهم”.

وأعلن همام إلى أنه طلب بمرافعته من المحكمة “إعلان براءة ربيع وسارة، واستطرادا منحهما أوسع الأسباب التخفيفية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

بعبدا
الوصفة الدوليّة: رئيسا جمهوريّة وحكومة منسجمان ووسطيّان
النائب جبران باسيل
باسيل: نتيجة الانتخابات واضحة.. نحن أكبر كتلة نيابية
النائب مارك ضو
مارك ضو: "بري" مهيمن بالمطلق على القرار السياسي البرلماني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر
المدارس
العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل