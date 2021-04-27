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المحكمة العسكرية ترجئ محاكمة مجموعة متخصصة بتفخيخ السيارات وتجنيد الانتحاريين

27 - أبريل - 2021
قضاء

قضاء

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علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، ارجأت الى 4 تشرين الأول المقبل، محاكمة مجموعة مؤلفة من أحمد أمون الملقب ب (أحمد بريص)، ومحمد الحجيري والسوري حسين العلي المعروف باسم أبو بكر الرفاعي، الذين يحاكمون في جرائم خطيرة، وهي الانتماء إلى تنظيم “داعش” الارهابي، والتورط في خطف مواطنين لبنانيين وسوريين، والمقايضة عليهم للإفراج عنهم مقابل فدية مالية، وتصفية البعض منهم. وأسند القرار الاتهامي الى هؤلاء إقدامهم على تجهيز سيارات مفخخة في جرود السلسلة الشرقية، وعلى تجهيز الانتحاريين للقيام بأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية، كما أسند اليهم أيضا أنهم زرعوا في العام 2016 عبوات ناسفة في أماكن متعددة في عرسال تستهدف دوريات الجيش اللبناني لدى مرورها في هذه الأماكن.

وجاء تأجيل المحاكمة بسبب عدم سوق المتهمين من السجن إلى مقر المحكمة.

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