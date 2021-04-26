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المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً على مجموعتين من تنظيم داعش

26 - أبريل - 2021
المحكمة العسكرية

المحكمة العسكرية

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاما على مجموعتين ينتمي أفرادها الى تنظيم داعش، وذلك بجرائم القيام بأعمال إرهابية وتحريض أشخاص على الإنتماء الى التنظيم من خلال نشر صور وأفكار وأناشيد التنظيم، وكذلك المشاركة بأعمال عسكرية ولوجستية لمصلحته داخل مخيم عين الحلوة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين المتوارين عن الأنظار شادي صبحة وخالد الشريدي وبلال عرقوب، والسجن مدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بحق حمزة صبحة، كما دانت قاصرين ضمن المجموعة الأولى وأحالتهما على محكمة الأحداث.

كما حكمت غيابيا بالسجن المؤبد على كل من محمد العارفي، والفلسطنيين عبد الرحمن حمد وأحمد ومحمد الصالح وعمر الشريدي من المجموعة الثانية، كما دانت قاصرا أحالته مع الملف على محكمة الأحداث.

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