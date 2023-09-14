المحكمة العسكرية تصدر أحكامها في "أحداث كفتون".. إليكم التفاصيل

أنهت “المحكمة العسكرية” برئاسة العميد الركن خليل جابر، فجر اليوم، النظر في “جريمة كفتون”، حين أقدمت مجموعة مسلّحة على قتل أربعة عسكريين من الجيش عندما داهموا أحد اوكارها في إحدى الشقق في عكار، وكانوا على صلة بالجريمة التي وقعت في 21 آب العام 2020 ، عندما أقدم أربعة منهم على قتل ثلاثة من عناصر بلدية كفتون بعد الاشتباه بهم ليلاَ داخل البلدة والتي تنظر فيها محكمة الجنايات في الشمال حيث يحاكم سبعة منهم.

وكانت “المحكمة العسكرية”، قد أصدرت سابقاً أحكامها بحق 19 شخصاً من الخلية، تراوحت بين السجن 7 سنوات والسجن سنة، أما المجموعة الأخرى التي كانت تضم 12 موقوفاً، فإن رئيس المحكمة العميد جابر رفض محاولات عدد من وكلاء الدفاع تأجيل الجلسة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، وكانت مقررة للاستجواب والمرافعة. وأصدرت المحكمة، فجر اليوم، أحكامها بحقهم، وتضمّنت حكماً بالإعدام، بينما تراوحت مدة الأحكام الأخرى بين 3 سنوات و15 سنة.

وجاءت الأحكام على الشكل التالي:

– أحمد الشامي: إعدام

– عبوده الرز 15 سنة

– إيهاب شاهين 12 سنة

– عبدالله البريدي 12 سنة

– طارق عيسى 7 سنوات

– مصطفى مرعي 7 سنوات

– عبدالكريم 5 سنوات

– أحمد الميس 5 سنوات

– محمد صبرا 5 سنوات

– محمد غزاوي 3 سنوات

– عبدالرحمن صلاح 3 سنوات

– أحمد اسماعيل 12 سنة

كما تضمن الحكم غرامات عدة والزام بتسليم أسلحة حربية.