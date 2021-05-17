المحكمة العسكرية تعقد أولى جلساتها بقضية الشهيد علاء أبو فخر

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، عقدت جلستها الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية قتل شهيد ثورة 17 تشرين علاء أبو فخر في منطقة خلدة، ومثل أمامها المدعى عليهما العقيد نضال ضو والمعاون أول شربل عجيل، بحضور وكلاء الدفاع عنهما وممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان شرتوني، ولم يحضر أحد المدعى عليهم فقرر إرجاء الجلسة الى 13 أيلول المقبل.

وكان لافتا حضور المحامي وسام عيد وكيل ورثة الشهيد أبو فخر، علما أن جهة الادعاء الشخصي لا يحق لها أن تمثل كطرف أمام هيئة المحكمة العسكرية، وقد استأذن عيد رئيس المحكمة وطلب الكلام، فسمح له الأخير بذلك، حيث عبر عبر عن استيائه لعدم اطلاع عائلة الشهيد عما يحصل في القضية، وعدم تمكنها من الاطلاع على الملف ولا على القرار الاتهامي الذي منع المحاكمة عن المدعى عليهم من جريمة القتل القصدي، واستبدلها بجرم السبب بالوفاء.

وطرح المحامي عيد أسئلة عن الموقف الملتبس للنيابة العامة العسكرية التي نظرت القرار وأبقت الملف لديها ثلاثة أسابيع الى حين سقوط مهلة الطعن فيه، علما أن القرار الاتهامي صدر خلافا لرأي النيابة العامة وادعائها، ما يثير الريبة حول هذا الصمت. وقال عيد: نريد أن نستحصل على نسخة من الملف بكامله وعلى القرار الاتهامي لضمان حق الجهة المدعية أمام المحاكم المدنية لاحقا، وهنا وافق رئيس المحكمة العميد منير شحادة على طلب ممثل ورثة أبو فخر، وأعطى الأمر بتزويده بنسخة عن الملف الذي بات علنيا بعد صدور القرار الاتهامي.