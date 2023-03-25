المدارس الكاثوليكية مُلتزمة بقرار "الساعة": "مش شغلتنا نأخذ مواقف"

أّكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّ المؤسسات التربوية الخاصة واتحاد مؤسسات المدارس الخاصة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء حتى صدور أي قرار معاكس.

وقال نصر في حديث للـmtv: “المؤسسات التربوية “مش شغلتا” أن تأخذ مواقف في مواضيع إدارية وسياسية وهناك معنيون بالشأن الإداري والسياسي تقع عليهم مسؤولية وطنيّة وعليهم التحاور في ما بينهم ومعالجة هذا الأمر”.

وشدّد على أنّ “قرار المدارس الخاصة الالتزام بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي هدفه منع إحداث بلبلة في المؤسسات التربوية الخاصة وعدم تضييع الأهل”، ونفى الأب نصر أن يكون قد تلقى أي اتصال من أي مدرسة أو جهة تعليميّة أعلمته فيه عن قرار عدم التزامها بقرار الحكومة”.