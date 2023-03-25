المدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي

أعلنت الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان، الالتزام بقرار بكركي الصادر في ٢٥ آذار ٢٠٢٣، والقاضي بالالتزام بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان، أي بتعديل الساعة ليل ٢٥-٢٦ آذار ٢٠٢٣.

وكان المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي، قد أصدر البيان الآتي:

“إنّ القرار المفاجئ بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لمدّة شهر الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال السيّد نجيب ميقاتي إرتجاليًّا ومن دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة، وللبلبلة والأضرار في الداخل والخارج، يحول دون إمكانيّة البطريركيّة المارونيّة والأبرشيّات والمؤسسات التابعة لها، الالتزام به. وبالتالي، تلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة، ليلة السبت – الأحد 25-26 آذار 2023”.