المدارس تفتح أبوابها في 21 نيسان وفقاً لـ3 مراحل

اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عن بدء العودة التدريجية للتعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لـ3 مراحل تكون المرحلة الأولى للثانوية العامة بفروعها الـ4.

واكد المجذوب خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن خطة استكمال العام الدراسي ان “هدفنا عدم تضييع العام الدراسي والذهاب الى المجهول بل حمايته قدر الإمكان وضمن الإمكانيات الموجودة”.

وشدد المجذوب على ان “وضع الأساتذة سيء والوضع الصحي في لبنان خاص و”هيّن نقول رح نعطي إفادات” وهذه قضية شعبوية وانتخابية وسياسية بامتياز ولكن هذا ليس دور وزارة التربية والوزير الذي بدوره يجب ألا يذهب الى القرار السهل”.

اضاف: “أعلن استكمال العام الدراسي والامتحانات لدعم الأستاذ وقدرته المادية والاقتصادية بعد أن بات وضعه اسوأ مما كان عليه”.

وتابع المجذوب: “افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة وسيتبعها باقي المراحل ولكن إذا لم ننته من عملية التلقيح فهذا لا يعني أننا لا يمكننا العودة بخطة التعليم المدمج مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية”.