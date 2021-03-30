المدعي العام المالي يستدعي باسيل.. ويتراجع؟

علم “صوت بيروت انترناشونال” من مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، استدعى رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير السابق جبران باسيل، الى جلسة تحقيق في ملف استئجار بواخر توليد الكهرباء من تركيا، ثم تراجع عن هذا الاستدعاء لأسباب غير معلومة.

وكشفت المصادر أن القاضي إبراهيم “أرسل مذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لتبيلغ باسيل موعد جلسة التحقيق، الّا أنه عاد وسحب هذه المذكرة قبل وصولها إلأى المجلس النيابي، بحجّة التعديل في تاريخ الجلسة، لكنّه لم يحدد موعداً جديداً له حتى الآن”.

وتوقّعت المصادر نفسها، أن يكون استدعاء باسيل الذي أبرم اتفاقية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا في العام 2012، والتي راكمت (الاتفاقية) عجز الخزينة اللبنانية وأرقام الدين العام، يأتي في سياق استجواب كلّ وزار الطاقة السابقين، خصوصاً وأن القاضي إبراهيم كان استدعى قبل أيام إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، الوزيرة السابقة ندى البستاني واستمع إلى إفادتها في هذا الملف.