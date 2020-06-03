المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت الناشط ربيع الزين بموجب مذكرة توقيف غيابية

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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن (ر. ز) في منطقة جبيل بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه وسيتم ايداعه المرجع القضائي المختص.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه بتاريخ اليوم 3-6-2020 أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن (ر. ز) في منطقة جبيل بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه وسيتم ايداعه المرجع القضائي المختص.

وافادت معلومات عن اقفال ساحة النور في طرابلس من قبل محتجين بعد توقيف الناشط ربيع الزين في جبيل.