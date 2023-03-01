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المديرية العامة للأحوال الشخصية: توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم الإنتخابيّة

منذ 46 دقيقة
المديرية العامة للأحوال الشخصية

المديرية العامة للأحوال الشخصية

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:

“بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 34 من القانون المذكور التي نصت على تقديم كل ذي مصلحة اعتبارا من الأول من شباط ولغاية الأول من آذار طلب تصحيح أو إضافة قيد، تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن توقف التقدم طلبات تصحيح القوائم بعد هذا التاريخ، إلا أن الإطلاع على القوائم الانتخابية الأولية سيبقى متاحاً أمام الجميع حتى العاشر من آذار 2023 على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية ( (www.dgcs.gov.lb وذلك عملاً بأحكام المادة رقم 33 من القانون رقم 44.

كما تُذكّر المديرية العامة المواطنات والمواطنين أنه يحق لأي شخص الاستحصال على نسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، بواسطة أقراص مدمجة عن كل دائرة إنتخابية صغرى، لقاء بدل يساوي 300.000 ل.ل. يُستوفى بطوابع مالية أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية”.

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