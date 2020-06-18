المديرية العامة للأمن العام: توقيف 3 لبنانيين لانتمائهم الى تنظيم داعش
أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) تولد 1997، (ص.ز) تولد 1996 و (إ.خ) تولد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
التحقيق معهم اعترفوا بما يلي :
– بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم
– سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش .
– أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية .
– خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية .
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه “في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) تولد 1997، (ص.ز) تولد 1996 و (إ.خ) تولد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
بالتحقيق معهم اعترفوا بما يلي :
– بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم
– سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش .
– أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية .
– خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية .
بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.”