المديرية العامة للأمن العام: توقيف 3 لبنانيين لانتمائهم الى تنظيم داعش

الامن العام
الامن العام

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أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) تولد 1997، (ص.ز) تولد 1996 و (إ.خ) تولد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

التحقيق معهم اعترفوا بما يلي :

– بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم

– سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش .

– أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية .

– خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية .

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه “في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) تولد 1997، (ص.ز) تولد 1996 و (إ.خ) تولد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما يلي :

– بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم

– سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش .

– أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية .

– خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية .

بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.”

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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